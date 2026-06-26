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Taxa de desemprego no Brasil é a mais baixa para trimestres até maio em toda a série histórica

Escrito por Gabriela da Cunha e Equipe AE (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 12:12:00 Editado em 26.06.2026, 12:25:35
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A taxa de desemprego no País foi de 5,6% no trimestre terminado em maio, segundo os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado do indicador é o menor para o mês de maio em toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.

O IBGE informou ainda que o resultado mostra estabilidade em relação ao trimestre imediatamente anterior e queda de 0,6 ponto porcentual em relação ao trimestre de março a maio do ano passado (6,2%).

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A mesma pesquisa do IBGE mostrou que o País registrou crescimento de 558 mil vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre. A população ocupada ficou em 102,703 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio de 2026. Em um ano, esse contingente aumentou em 840 mil pessoas.

Já a população desocupada diminuiu em 178 mil pessoas em um trimestre, totalizando 6,065 milhões de desempregados no trimestre até maio. Em um ano, 624 mil pessoas deixaram o desemprego.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.726,00 no trimestre encerrado em maio. O resultado representa alta de 4,0% em relação ao mesmo trimestre de 2025.

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A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 377,7 bilhões no trimestre encerrado em maio, alta de 4,8% ante igual período do ano passado.

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IBGE/PNAD CONTÍNUA/MAIO/MARCA
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