Taxa de desemprego no Brasil é a mais baixa para trimestres até abril da série histórica
Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 10:49:00 Editado em 28.05.2026, 10:59:39
A taxa de desemprego no País desceu de 6,1% no trimestre encerrado em março para 5,8% no trimestre terminado em abril. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A taxa de desocupação está no patamar mais baixo para trimestres encerrados em abril em toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,6%.