Taxa de desemprego no Brasil é a mais baixa para trimestres até abril da série histórica

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A taxa de desemprego no País desceu de 6,1% no trimestre encerrado em março para 5,8% no trimestre terminado em abril. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desocupação está no patamar mais baixo para trimestres encerrados em abril em toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.

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Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,6%.