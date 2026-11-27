A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,1% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio idêntico à mediana encontrada na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de 5% a 5,3%. No trimestre encerrado em setembro de 2026, a taxa de desocupação estava em 5,4%.

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A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.812 no trimestre encerrado em outubro. O resultado representa alta de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Série histórica

A taxa de desocupação em 5,1% no trimestre móvel de agosto a outubro de 2026 iguala o menor patamar da série histórica, registrado em dezembro de 2025. O resultado representa recuo ante os 5,3% observados no trimestre encerrado em julho e os 5,4% registrados no mesmo período de 2025.

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O número de pessoas desocupadas chegou a 5,6 milhões no trimestre encerrado em outubro, uma queda de 4,3% (menos 252 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi de 5,8%, o equivalente a 344 mil pessoas.

A população ocupada somou 103,7 milhões de pessoas, permanecendo estatisticamente estável em relação ao trimestre anterior. Apesar da ausência de variação significativa no período, o contingente alcançou o maior patamar da série histórica. Em 12 meses, houve expansão de 1,1%, com acréscimo de 1,1 milhão de ocupados.

"Esse contingente, apesar da variação estatisticamente estável, alcançou o patamar recorde da série histórica, mas preserva a trajetória de expansão acumulada em 12 meses. Esse desempenho sustenta o nível da ocupação recorde em 59,0%, mesmo diante de um ritmo de atividade econômica mais moderado", afirma o analista da pesquisa do IBGE William Kratochwill.