Taxa de desemprego em países da OCDE recua de 5,1% em março a 5,0% em abril

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) informa que a taxa de desemprego entre os países do grupo recuou de 5,1% em março a 5,0% em abril. Com isso, a OCDE registra uma sequência de 12 meses de queda no desemprego.

A taxa de desemprego estava igual ou abaixo do nível pré-pandemia em três quartos dos países da OCDE em abril. O número de desempregados dentro da OCDE também continuava a cair, chegando a 34 milhões, ou 500 mil a menos que o nível anterior à covid-19.

Na zona do euro, a taxa de desemprego ficou estável em 6,8% em abril, seguindo nesse nível pelo terceiro mês seguido. O desemprego aumentou em um quarto das nações do bloco da moeda comum, com o maior avanço visto na Grécia. Fora da zona do euro, a maior queda na taxa do desemprego foi registrada na Colômbia em abril, diz a OCDE.

O comunicado da entidade ainda lembra que a taxa de desemprego não captura os não empregados fora da força de trabalho, seja por não estarem à procura de emprego ativamente ou por não estarem disponíveis para trabalhar.