Taxa de desemprego dos países da OCDE permanece na mínima histórica de 4,8% em fevereiro

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A taxa de desemprego dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 4,8% em fevereiro, mantendo-se pelo segundo mês consecutivo no menor nível da série histórica iniciada em 2001, de acordo com relatório da OCDE publicado nesta quinta-feira.

continua após publicidade .

No segundo mês do ano, o índice de desemprego caiu ou se manteve estável em mais de 70% dos integrantes da OCDE, mas ficou próximo da mínima histórica em apenas sete países, incluindo Alemanha, França e Canadá, detalha o documento.

Já no quarto trimestre de 2012, as taxas de emprego e de participação no mercado de trabalho da OCDE atingiram novas máximas históricas, de 69,6% e 73,3%, respectivamente.