Taxa de desemprego dos EUA cai a 4,3% e salário médio por hora avança 0,41% em janeiro

A taxa de desemprego dos EUA caiu para 4,3% em janeiro, ante 4,4% em dezembro, número que não foi revisado, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta quarta-feira, 11. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam manutenção da taxa em 4,4%.

Já o salário médio por hora aumentou 0,41%, ou US$ 0,15, a US$ 37,17, na comparação mensal de janeiro. A variação superou a projeção do mercado, que esperava alta de 0,3%. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,71% em janeiro, também acima do consenso do mercado, de 3,6%.

O relatório, conhecido como payroll, também mostrou revisão para baixo do resultado de empregos em dezembro, de criação de 50 mil para alta de 48 mil postos de trabalho, e de novembro, de aumento de 56 mil vagas a alta de 41 mil vagas.