Taxa de desemprego da zona do euro fica estável em 6,3% em abril

A taxa de desemprego da zona do euro permaneceu em 6,3% em abril, repetindo o nível de março, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta segunda-feira, 1, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O dado de março foi revisado para cima, de 6,2% originalmente para 6,3%. A Eurostat estima que havia 11,075 milhões de desempregados na zona do euro em abril. Em relação a março, o número de pessoas sem trabalho na região diminuiu em 84 mil.