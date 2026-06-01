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ECONOMIA

Taxa de desemprego da zona do euro fica estável em 6,3% em abril

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 07:18:00 Editado em 01.06.2026, 07:31:14
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A taxa de desemprego da zona do euro permaneceu em 6,3% em abril, repetindo o nível de março, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta segunda-feira, 1, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O dado de março foi revisado para cima, de 6,2% originalmente para 6,3%. A Eurostat estima que havia 11,075 milhões de desempregados na zona do euro em abril. Em relação a março, o número de pessoas sem trabalho na região diminuiu em 84 mil.

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