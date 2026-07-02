Taxa de desemprego da zona do euro fica estável em 6,2% em maio

A taxa de desemprego da zona do euro permaneceu em 6,2% em maio, repetindo o nível de abril, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta quinta-feira (2) pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 6,3%.

O dado de abril foi revisado para baixo, de 6,3% originalmente para 6,2%.

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A Eurostat estima que havia 10,986 milhões de desempregados na zona do euro em maio. Em relação a abril, o número de pessoas sem trabalho na região diminuiu em 55 mil.