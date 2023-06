Taxa de desemprego da zona do euro cai à mínima recorde de 6,5% em abril

A taxa de desemprego da zona do euro caiu para 6,5% em abril, atingindo mínima recorde, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira, 1, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado de abril veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. A taxa de março, no entanto, foi revisada para cima, de 6,5% para 6,6%. A Eurostat calcula que havia 11,088 milhões de desempregados na zona do euro em abril. Em relação a março, o número de pessoas sem emprego na região teve queda de 33 mil.

