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ECONOMIA

Taxa de desemprego da OCDE se mantém em 5% em abril, perto de mínima histórica

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 08:00:00 Editado em 11.06.2026, 08:11:33
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A taxa de desemprego da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou estável em 5% em abril, bem próxima da mínima recorde de 4,8% atingida em junho de 2023, segundo comunicado divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 11. Em relação a março, o desemprego permaneceu inalterado em 21 países da OCDE em abril, caiu em seis e avançou em outros seis.

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