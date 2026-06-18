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'Taxa das blusinhas' continuará zerada até o fim deste governo, afirma Durigan

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 10:21:00 Editado em 18.06.2026, 10:29:39
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira (18) que a chamada "taxa das blusinhas" - um imposto federal cobrado de importações com valor até US$ 50 - vai permanecer zerada até 31 de dezembro, o fim deste mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O imposto foi zerado em maio deste ano, sem aviso prévio, após uma longa disputa entre áreas do governo que eram favoráveis ou contrárias à sua manutenção. Antes, o Executivo defendeu a aplicação da cobrança, que foi instituída em agosto de 2024 após a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional.

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Segundo Durigan, o fim da cobrança foi viabilizado pelo programa Remessa Conforme, da Receita Federal, que permitiu acompanhar as importações de maneira online.

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