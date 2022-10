Taxa anual do CPI na OCDE acelera a 10,3% em agosto, com pressão de alimentos

Sergio Caldas (via Agência Estado)

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) voltou a acelerar em agosto, a 10,3%, à medida que avanços nos preços de alimentos e na inflação subjacente mais do que compensaram uma desaceleração nos preços de energia, segundo comunicado divulgado pela OCDE nesta terça-feira, 4. Em julho, o CPI anual da região havia sido de 10,2%.

Apenas os preços de energia na OCDE subiram 30,2% em agosto ante igual mês do ano passado, após saltarem 35,3% na mesma comparação de julho.

No G-7, que reúne as sete maiores economia do mundo, a taxa anual do CPI diminuiu levemente entre julho e agosto, de 7,6% para 7,5%. No G-20, a taxa ficou em 9,1% em agosto, ante 9,2% no mês anterior.