Taxa anual do CPI do Reino Unido recua para 2,8% em abril, pouco abaixo do previsto
Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 07:08:00 Editado em 20.05.2026, 07:18:57
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A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou para 2,8% em abril, de 3,3% em março, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) do país nesta quarta-feira, 20. O resultado veio levemente abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, de 3%. Na comparação mensal, o CPI britânico subiu 0,7% em abril, também pouco acima do consenso da FactSet, de 0,9%. O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de alimentos e energia, avançou 0,7% em abril ante março e registrou alta de 2,5% no confronto anual. Fonte: Dow Jones Newswires.
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