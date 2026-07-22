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ECONOMIA

Taxa anual do CPI do Reino Unido desacelera a 2,6% em junho

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 07:20:00 Editado em 22.07.2026, 07:30:18
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A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou de 2,8% em maio para 2,6% em junho, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) do país nesta quarta-feira, 22. O resultado veio abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que esperavam desaceleração a 2,7%.

Na comparação mensal, o CPI britânico subiu 0,1% em junho, também abaixo do consenso da FactSet, de avanço de 0,2%.

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O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de alimentos e energia, avançou 0,3% em junho ante maio e registrou alta de 2,6% no confronto anual.

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