Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Taxa anual do CPI da Turquia desacelera levemente a 31,51% em agosto

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia desacelerou levemente em agosto, para 31,51%, ante 31,75% em julho, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 3, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 1,84% em agosto, acima da alta de 1,78% verificada em julho, informou a TurkStat.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
agosto CPI Turquia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV