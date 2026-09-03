Taxa anual do CPI da Turquia desacelera levemente a 31,51% em agosto

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia desacelerou levemente em agosto, para 31,51%, ante 31,75% em julho, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 3, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 1,84% em agosto, acima da alta de 1,78% verificada em julho, informou a TurkStat.