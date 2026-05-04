TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Taxa anual do CPI da Turquia acelera a 32,37% em abril

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 07:15:00 Editado em 04.05.2026, 07:23:12
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia acelerou para 32,37% em abril, ante 30,87% em março, segundo dados publicados nesta segunda-feira (4) pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 4,18% em abril, bem acima do avanço de 1,94% verificado em março, informou a TurkStat.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril CPI Turquia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV