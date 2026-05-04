Taxa anual do CPI da Turquia acelera a 32,37% em abril

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia acelerou para 32,37% em abril, ante 30,87% em março, segundo dados publicados nesta segunda-feira (4) pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 4,18% em abril, bem acima do avanço de 1,94% verificado em março, informou a TurkStat.