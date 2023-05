Taxa anual do CPI da OCDE arrefece a 7,7% em março (ante 8,8%), com inflação de energia a 1,3%

Natália Coelho (via Agência Estado)

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desacelerou de 8,8% em fevereiro para 7,7% em março, segundo comunicado da OCDE divulgado nesta quinta-feira, 4.

A desaceleração da taxa, assim como nos últimos três meses, é motivada pelo arrefecimento dos preços de energia, que desacelerou fortemente de alta de 11,9% em fevereiro para 1,3%. Segundo comunicado, a inflação de energia diminuiu em 36 dos 38 países da OCDE e foi negativa em 13 países. Entretanto, em seis nações, a inflação do setor foi de mais de 20%.

Olhando para o G-20, grupo que reúne as 20 maiores economia do mundo, a taxa anual do CPI recuou de 8,0 em fevereiro para 6,9% em março. Já a inflação do G7 desacelerou de 6,4% a 5,4% no mesmo período.