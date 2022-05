Taxa anual de inflação no Japão ultrapassa 2% pela 1ª vez desde 2008

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Os preços ao consumidor no Japão avançaram a um ritmo anual de mais de 2% pela primeira vez em mais de 13 anos, numa indicação de como a alta nos custos de energia e de matérias primas está afetando até os países mais resistentes à inflação.

continua após publicidade .

Dados do governo japonês mostram que o índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) subiu 2,5% em abril ante igual mês do ano passado.

Foi a primeira vez que o CPI do país ultrapassou a barreira de 2% desde setembro de 2008, excluindo-se o impacto de aumentos de impostos sobre vendas. Trata-se também do maior aumento do índice desde 1991.

continua após publicidade .

Apesar da alta da inflação e dos aumentos de juros anunciados por outros grandes bancos centrais, o Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) provavelmente seguirá com a política de manter suas taxas de juros próximas de zero.

Tanto o BoJ quanto economistas avaliam que a demanda por consumo no Japão está relativamente fraca e acreditam que a inflação não deverá se sustentar acima da taxa de 2%, que corresponde à meta oficial do BC japonês.