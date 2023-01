Tatiana Prazeres é nomeada secretária de Comércio Exterior na Fazenda

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

Edição extra do Diário Oficial da União, com data da quarta-feira, 18, trouxe a nomeação de Tatiana Lacerda Prazeres para o cargo de secretária de Comércio Exterior do Ministério da Fazenda.

Foram ainda nomeadas Aline Damasceno Ferreira Schleicher para o cargo de secretária especial adjunta da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais; e Andrea Pereira Macera para o cargo de secretária de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Fazenda.