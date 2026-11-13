Tarifaço de Trump reduz peso dos EUA, mas não muda pauta exportadora do Brasil, mostra FGV

O tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros reduziu o peso do mercado norte-americano em diversos setores exportadores do Brasil, mas não chegou a alterar, até aqui, a estrutura da pauta enviada ao País. A conclusão está em seção especial do Indicador de Comércio Exterior (Icomex), da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Segundo o estudo, a participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras caiu e, desde agosto de 2025, o volume exportado ao mercado norte-americano vinha recuando nas comparações interanuais mensais. Esse movimento mudou em setembro e outubro com a alta das vendas de petróleo, que passou a sustentar o desempenho bilateral.

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No recorte setorial, entre 29 atividades analisadas, 25 registraram queda da participação dos EUA nas exportações totais do setor entre 2025 e 2026. As maiores retrações ocorreram em pesca, madeira, móveis, petróleo, borracha e minerais não metálicos. Apesar disso, 12 setores ainda mantiveram participação igual ou superior a 20% do mercado norte-americano, inclusive em segmentos de maior valor adicionado, como fabricação de equipamentos de informática, máquinas e aparelhos elétricos, máquinas e equipamentos e outros equipamentos de transporte, exceto automóveis.

A FGV descreve que o tarifaço passou por cinco fases para o Brasil, começando em abril de 2025, quando o País ficou no grupo com tarifa de 10%, e avançando para uma etapa de escalada que elevou as alíquotas acima de 50% a partir de agosto de 2025. O processo incluiu isenções em novembro, decisão da Suprema Corte em fevereiro de 2026 que derrubou o pacote e levou a uma tarifa de 15% e, por fim, o encerramento da investigação da Seção 301 em julho de 2026, com novo adicional de 25% e tarifas específicas em casos associados a trabalho forçado.

Na comparação com a China, nove setores tiveram queda de participação nas exportações brasileiras, mas, em vários casos, sem reduzir a importância do mercado. Na agropecuária, a fatia chinesa recuou de 52,2% para 49,7% entre os acumulados até setembro de 2025 e 2026. Cinco setores exibiram participação igual ou superior a 20% da China nas exportações do Brasil, entre eles agropecuária, petróleo, minerais não metálicos, celulose e minerais metálicos. Já em ramos de maior valor adicionado, como informática e máquinas e equipamentos, a participação chinesa não chega a 2%.

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Para a FGV, os dados reforçam que compensar no mercado chinês, ou em outros países asiáticos, uma eventual perda de espaço nos EUA em produtos de maior valor adicionado segue como desafio e tende a depender de investimentos desses países na expansão das manufaturas no Brasil.