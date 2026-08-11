Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Tarifaço: ApexBrasil quer diversificar mercados para exportação

Escrito por Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, afirmou que a estratégia da agência é diversificar mercados para as exportações brasileiras, com atenção especial ao avanço recente na Europa. Segundo ele, o movimento ocorre em meio a uma reconfiguração dos destinos comerciais do país e é sustentado por inteligência de mercado para direcionar empresas prejudicadas pelo tarifaço de Donald Trump para oportunidades em mais de 30 mercados.

Müller listou como principais focos dessa diversificação Canadá, México, Alemanha e Turquia, além de destinos na África, como África do Sul, Nigéria e Etiópia e, na Ásia, a Indonésia, Cingapura, Índia e China. No recorte europeu, a menção à Alemanha reforça o peso do continente na estratégia e no desempenho recente da balança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao comentar os números mais recentes do comércio exterior, o presidente da ApexBrasil destacou que a balança comercial brasileira registrou superávit recorde de US$ 35 bilhões em julho.

"É o melhor mês de julho da história do Brasil", disse. No acumulado do semestre, as exportações somaram US$ 220 bilhões, frente a US$ 200 bilhões no mesmo período do ano passado, uma alta de US$ 20 bilhões.

Dentro desse resultado, Müller chamou atenção para a mudança de composição por mercados. "Houve retração de US$ 2,9 bilhões nas vendas aos Estados Unidos e queda de US$ 2 bilhões para a Argentina, enquanto a Europa avançou US$ 3,1 bilhões", disse detalhando que US$ 2 bilhões desse aumento europeu se concentraram entre maio, junho e julho, em um movimento associado à dinâmica do bloco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"No mesmo período, as exportações para a Índia cresceram US$ 2,7 bilhões e para a China, US$ 11,3 bilhões. Os dados mostram como o Brasil vem ganhando tração em novos mercados, impulsionado tanto por aberturas comerciais, incluindo mais de 600 aberturas para o agronegócio, quanto por ações para ampliar presença onde há demanda e espaço competitivo", disse.

De acordo com o presidente da Apex, a partir do trabalho de inteligência de mercado, a agência mapeia oportunidades, indica os mercados priorizados e inclui aqueles mais afetados por mudanças tarifárias e que, por isso, tendem a abrir janelas para produtos brasileiros.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
diversificação EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/GOVERNO MEDIDAS/MDIC/SETORES/ENCONTRO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV