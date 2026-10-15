Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Tarifa zero para transporte e apreensão com Datafolha derrrubam Ibovespa

Escrito por Juliana Machado (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Depois de passar o período da tarde na faixa dos 205 mil pontos, o Ibovespa intensificou as perdas na última hora do pregão e chegou a se aproximar do piso registrado no começo do dia (203.110,43 pontos). A notícia de que o presidente Lula (PT) anunciará tarifa zero no transporte de ônibus urbano aos fins de semana e feriados, somada à maior apreensão do mercado com a divulgação da pesquisa presidencial Datafolha, fez com que os investidores adotassem uma postura ainda mais defensiva.

No fechamento, o índice caiu 1,06%, a 204.324,26 pontos. Na semana, já recua 2,27%. No mês, ainda sobe 9,65% e no ano, 26,81%. O giro no dia foi de R$ 27 bilhões, relativamente menor do que a média das sessões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A notícia sobre a tarifa zero é mais um elemento de nervosismo para os investidores, dizem analistas, porque representa mais uma renúncia fiscal do governo para tentar ganhar popularidade a 10 dias do segundo turno. Caso isso mude o ponteiro das pesquisas até aqui, que mostram vantagem, ainda que apertada, de Flávio Bolsonaro (PL), isso poderia esfriar o otimismo com o fortalecimento do senador desde o resultado do primeiro turno.

O tema se torna especialmente importante, ainda conforme os analistas, diante de outras medidas anunciadas pelo governo, como o perdão de dívidas dos microempreendedores individuais (MEI) à União, a aprovação da PEC que acaba com a escala 6x1 e os reajustes do Bolsa Família. "Em pregão de liquidez baixa e às vésperas de um evento binário como o segundo turno, um 'headline' desses tem efeito amplificado", afirma o trader da mesa de alocação da Nippur, Cândido Piovesan.

O gestor da Venice RC, Cláudio Coppola, destaca que o Datafolha pode endossar a diferença de 2 pontos percentuais de vantagem de Flávio para Lula vista na Quaest divulgada na quarta-feira e que, se o número vier acima disso a favor do atual presidente, a reação do mercado pode ser pior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É algo com que o mercado fica preocupado e leva o investidor a reduzir um pouco as posições para ter espaço para ajustes amanhã", diz. "Todo mundo está muito em cima do detalhe porque há um forte viés de que a direita pode ganhar a eleição."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSAS/IBOVESPA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV