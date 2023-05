Tarcísio reforça ser a favor da reforma tributária mas cita pontos de atenção

Talita Nascimento (via Agência Estado)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), reforçou nesta segunda-feira, 15, ser a favor da reforma tributária, mas disse haver pontos de atenção. "Não pode ficar tudo para lei complementar", disse.

Segundo ele, algumas questões precisam ser melhor trabalhadas no texto e se deve buscar mais neutralidade, no sentido de equalizar setores sobretaxados com os que seriam subtaxados.

Ele aproveitou para dizer que, sob sua gestão, o Procon terá outro tipo de atuação, menos midiática, para deixar de prejudicar o setor supermercadista.