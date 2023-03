Tarcísio de Freitas: SP defende período de adaptação e manutenção de receitas

Juliana Garçon (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu um período de transição, com manutenção de receitas, na reforma tributária. "Como estamos de acordo com a tributação no destino, que seria um grande ganho, precisamos ver como é o período de transição e a manutenção das receitas durante um período de tempo", afirmou durante visita ao Centro de Operações - Rio.

continua após publicidade .

Ele disse que é preciso manter a receita do Estado sem perder a capacidade de gerar incentivos para o desenvolvimento. "Temos de, a partir de estímulos econômicos, mensurar como o consumo está crescendo para ter ganho de arrecadação em função do estímulo que está injetando", comentou. "Não podemos ter simplesmente o crescimento da receita atrelado à variação da inflação."

O governador de São Paulo, que está no Rio de Janeiro neste sábado, 4, assegurou que compreende a importância e complexidade da reforma e disse que a reforma tributária é um tema extremamente complexo e que vai contribuir com ela.

continua após publicidade .

"Queremos ser um vetor de viabilização da reforma com todos os cuidados para preservar os interesses do estado de São Paulo", disse. "Todos terão de ceder um pouco para chegar ao equilíbrio para ganhar lá na frente."