Tarcísio de Freitas diz acreditar que o arcabouço fiscal vai passar pelo Congresso

Daniel Galvão (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou acreditar que o projeto do arcabouço fiscal federal será aprovado no Congresso, embora considere que a proposta seja limitada, mas "talvez a possível dentro das questões ideológicas que cercam o governo do PT". Em entrevista ao programa Canal Livre, da Band TV, transmitido pela BandNews TV no fim da noite do domingo, 30, Tarcísio disse que a proposta pode ser modificada na questão do "desincentivo para crescimento da despesa", cujos instrumentos avalia que são "muito fracos".

continua após publicidade .

"O projeto do arcabouço fiscal está muito lastreado no aumento da receita", comentou o governador de São Paulo.

De acordo com Tarcísio, o "compromisso com a solvência" é fundamental para se ter uma perspectiva de crescimento.

continua após publicidade .

O governador de São Paulo declarou que o Parlamento aprovará a proposta "impondo algum tipo de servidão mais severa do que simplesmente mudar o porcentual da despesa em relação à receita caso a meta do ano anterior não seja atingida".

Reforma tributária

Tarcísio reafirmou também que o governo de São Paulo apoiará a reforma tributária mesmo com a tributação no destino. "A gente não tem medo da tributação no destino. Está na hora de a gente virar essa chave", disse.

continua após publicidade .

"Por mais que a gente perca um pouquinho de receita no início da reforma, no médio e longo prazo a gente ganha", afirmou o governador.

Segundo ele, ao se acabar com a guerra fiscal, São Paulo naturalmente vai se destacar. "Pelas simulações que estamos fazendo, a gente não vai perder mesmo com a tributação no destino", disse.

Haddad 'na direção certa' e 'tentando acertar'

continua após publicidade .

Na mesma entrevista, o governador de São Paulo afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "está indo na direção certa, está tentando acertar". "O Haddad está ouvindo o mercado, está ouvindo a burocracia estável do Ministério da Fazenda, está ouvindo o próprio Roberto (Campos Neto, presidente do Banco Central)", disse.

Para Tarcísio, no entanto, Haddad esbarra no PT, partido ao qual é filiado. "Talvez, esse seja o grande problema", opinou.

continua após publicidade .

Críticas de Lula aos juros

Sobre as críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aos juros, o governador de São Paulo considera que são "um mecanismo de defesa".

"Ele sabe que já tem um crescimento baixo contratado para este ano. E aí não vai reconhecer que esse crescimento baixo deriva do descuido fiscal, da falta de exercício para diminuir o tamanho do Estado, para reduzir despesa, da falta de percepção de que a gente precisa mobilizar o capital privado", declarou Tarcísio.

continua após publicidade .

Para o governador, quanto menos "ruído" houver, mais rápido o País verá a taxa de juros caindo.

Candidatura à Presidência da República

"Meu foco total é São Paulo e meu projeto para São Paulo é de longo prazo", disse Tarcísio, perguntado se será candidato a presidente nas próximas eleições.

continua após publicidade .

Propostas de aumento salarial

O governador de São Paulo afirmou ainda que enviará para a Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), "em breve", algumas propostas de aumento de salários do funcionalismo público estadual. Segundo o governador, as propostas incluem reajuste a todo os funcionários.

continua após publicidade .

Tarcísio disse que um dos projetos é direcionado à segurança pública. "Os salários das Polícias Civil e Militar de São Paulo estão extremamente defasados em relação a polícias de outros Estados", comentou.

Ele mencionou também a revisão do salário mínimo de São Paulo. O governador afirmou que as propostas acerca do reajuste da segurança pública e do salário mínimo serão apresentadas na terça-feira ao Colégio de Líderes da Alesp.

"É claro que isso traz uma pressão no campo da despesa. A gente está precificando e estamos tomando as medidas no campo da receita e no campo da redução de outras despesas para manter o equilíbrio fiscal", declarou Tarcísio.

Privatização da Sabesp

O governador ainda afirmou que a privatização da Sabesp será "extremamente vantajosa" para o cidadão de São Paulo e que tem a garantia de que a tarifa vai cair. Para ele, dar o incentivo para a permanência de empresas estatais operando o saneamento básico é "inadequado, com toda a ineficiência histórica".

Mobilização de capital, universalização de serviço, redução do prazo de universalização e redução de tarifa são as premissas para a privatização da Sabesp, segundo o governador, na entrevista ao programa Canal Livre.

Marco do Saneamento

"Eu entendo que o decreto que altera regras do Marco do Saneamento é extremamente inoportuno num momento em que a gente tem que fazer uma análise. Depois da aprovação do Marco do Saneamento, o que aconteceu? Nós tivemos aí a mobilização de quase R$ 50 bilhões de capital privado para o saneamento básico", afirmou Tarcísio.

Ele disse, no entanto, que confia no papel regulador do Congresso. "O Congresso se insurgiu contra essas mudanças do Marco. O governo sentiu já essa pressão, e o Congresso hoje tem lá propostas de decreto legislativo para a revisão do ato do presidente da República. Eu entendo que o Congresso tem que fazer esse papel", comentou.