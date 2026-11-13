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Tarciana: relação do BB com agro segue 'inabalável' e 90% dos clientes estão pagando em dia

Escrito por Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, disse nesta sexta-feira, 13, que, conforme foi se aproximando o período eleitoral, a pontualidade dos pagamentos de dívida do setor do agronegócio foi caindo na instituição. "É importante separar pontualidade de inadimplência. A pontualização sinaliza para nós inadimplência futura e ela demanda mais provisão. Na medida em que aquele produtor não pontualiza, não paga no dia a sua operação, a partir do segundo dia o banco já precisa aumentar a provisão para liquidação duvidosa", explicou durante entrevista à GloboNews.

Ela detalhou que, ao longo de 2025, de 90% a 95% dos produtores estavam pagando em dia a sua operação. Em 2026, essa média caiu para 85%. "A gente observou durante todo o primeiro semestre ali uma média entre 83% e 85%. Nesse terceiro trimestre, essa média caiu para 79%, para 69% e a gente observou em alguns dias, inclusive, picos mínimos de 55% dos produtores pontualizando a sua operação no dia. Então isso sinaliza inadimplência maior futura, por consequência mais necessidade de provisão."

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Para a presidente do BB, uma parcela "considerável" dos produtores está com alguns problemas de capacidade de pagamento.

Ela salientou que em 2021 e 2022, houve uma política de expansão do crédito rural, após a Selic chegar aos patamares de 2% durante a pandemia. "Os produtores se alavancaram, buscaram mais crédito, investiram em terras. A gente tinha um período ali de commodity com preço recorde de safra, safra recorde também, e esses produtores buscaram mais investimentos para suas terras", considerou.

Já em 2023 e 2024, conforme a executiva, houve diversos eventos climáticos, guerras, redução de preço de commodity e aumento do preço de insumos. "Tudo isso achatou a capacidade de pagamento do produtor, além dos eventos climáticos", citou.

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Renegociação

Tarciana disse que o BB buscou os agricultores e pecuaristas para fazer uma renegociação. A expectativa, de acordo com ela, era de pelo menos R$ 30 bilhões. A instituição conseguiu fechar na casa de R$ 13,5 bilhões de formalizações até o dia 11, data de vencimento da MP 1376, que dispõe sobre renegociação de dívidas rurais. "A relação do Banco do Brasil com o produtor rural continua como sempre foi. A gente é o banco parceiro do agronegócio", afirmou. "A relação do banco com o agro permanece inabalável. Eu vou repetir: mais de 90% dos nossos clientes estão pagando rigorosamente em dia."

Em relação aos clientes que entraram em recuperação judicial (RJ), a presidente do BB enfatizou também que será preciso aguardar a decisão da Justiça. "O fato é que no Banco do Brasil essa parcela de clientes está sem crédito e está sem poder acessar os recursos do Plano Safra, por exemplo. Para os demais clientes, aqueles que estão inadimplentes, a gente tem tomado as medidas judiciais cabíveis, buscando a execução de garantia, buscando a negociação extrajudicial. Nós notificamos mais de 20 mil produtores, buscamos já mais de 400 imóveis, mais de 400 execuções das nossas garantias e vamos seguir com a esteira de cobrança muito mais robusta, muito mais atuante", garantiu.

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Tarciana salientou que um terço da carteira de crédito do BB é do setor rural. "Nós temos R$ 413 bilhões no agro. Então faz muita diferença qualquer inadimplência fora da inadimplência prevista numa carteira dessa magnitude", comparou. O banco, segundo ela, está de "portas abertas para renegociar com os seus clientes a todo instante". "Enquanto houver possibilidade de negociação, nós estamos buscando o cliente, estamos buscando conversar com esse cliente e aí, de fato, encerrar uma questão."

A executiva afirmou que uma parcela dos inadimplentes simplesmente não quis acertar as contas com o banco público de forma deliberada. "A gente não está falando dos 10% inadimplentes que não pagaram porque não quiseram. A gente tem produtores que não tiveram condições de dar entrada ou de colocar garantia ou de vir renegociar por falta de condições financeiras mesmo. Risco moral é aquele produtor com capacidade de pagamento aferida, com possibilidade de dar bens em garantia, de pagar a entrada da renegociação e, mesmo assim, optou por não fazer", disse.

Para os que estão com problema de fato, segundo ela, as conversas e busca de soluções conjuntas continuam. "A porta do banco está aberta para a gente renegociar a todo instante."

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BANCO DO BRASIL/BALANÇO/3º TRIMESTRE/AGRONEGÓCIO/INADIMPLÊNCIA
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