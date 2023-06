Talvez programa de redução de preço dos carros saia hoje à tarde, diz Lula

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 1º de junho, a jornalistas que os detalhes do programa de redução do preço dos automóveis via desconto em impostos para montadoras podem ser anunciados agora à tarde. "Talvez saia hoje à tarde, talvez você tenha surpresa e vai saber hoje à tarde", declarou.

Lula confirmou que sua reunião de agora com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai tratar do programa, como antecipou na quarta o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

De acordo com o presidente, o impacto fiscal da proposta já está calculado. O número, contudo, não foi anunciado.

No fim de maio, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que o governo vai oferecer redução em PIS/Cofins e IPI às montadoras, a partir de critérios socioambientais, para possibilitar a redução do preço de automóveis que custam até R$ 120 mil.

Não foram detalhados, contudo, o impacto fiscal e a duração do programa, que pode baratear o preço dos automóveis em até 10,96%, nas contas do governo, e levar os modelos mais acessíveis para menos de R$ 60 mil. A demora em divulgar os detalhes tem travado as vendas.