Taiwan vê salto em exportações com IA, enquanto juro soberano sobe ao maior nível desde 2008
As exportações de Taiwan permaneceram robustas em maio, apoiadas pela demanda resiliente por produtos relacionados à inteligência artificial (IA), enquanto as importações aceleraram em meio a custos de energia mais altos.
As remessas aumentaram 51,7% em termos de valor em relação ao ano anterior, superando o aumento de 42% esperado em uma pesquisa do Wall Street Journal com economistas. A leitura foi superior ao aumento de 39% de abril, mostraram dados oficiais na terça-feira.
As exportações de produtos eletrônicos subiram 56% no mês passado, enquanto as remessas de produtos de informação e comunicação aumentaram 75%.
Os EUA permaneceram como o principal destino de exportação de Taiwan, com as remessas aumentando 48%.
Os economistas esperam que a crescente adoção de aplicações de IA e os gastos com infraestrutura de IA continuem a impulsionar a demanda por produtos taiwaneses, como chips e eletrônicos. Os preços mais altos dos semicondutores e a posição dominante de Taiwan na fabricação avançada de chips também aumentaram os valores das exportações.
Os dados de terça-feira mostraram que as importações subiram 54,9% em maio em relação ao ano anterior, acelerando em relação ao aumento de 29,2% de abril, à medida que os preços mais altos de energia elevaram o valor das remessas de entrada.
Preocupações com interrupções no transporte e nos fluxos de energia através do Estreito de Ormuz - uma rota crítica para o petróleo e gás natural liquefeito globais - aumentaram os preços da energia, elevando os custos para importadores em toda a Ásia, incluindo Taiwan.
A inflação dos preços ao consumidor de Taiwan excedeu o limite de 2% em maio pela primeira vez em um ano, em parte devido aos custos mais altos de energia. Os investidores monitorarão de perto a reunião do banco central na próxima semana para ver se a perspectiva dos formuladores de políticas para a economia mudou, à medida que as crescentes pressões de custo globais aumentam as expectativas de mudanças mais agressivas por parte das autoridades monetárias.
Segundo a Bloomberg, os rendimentos soberanos de Taiwan com vencimento de cinco anos saltaram para o maior nível desde 2008, a 1,71%, em meio a liquidez apertada do sistema bancário e expectativas de taxas de juros mais altas pelo BC local.
*Com informações da Dow Jones Newswires
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