Taiwan diz que é 'impossível' transferir produção de semicondutores para os EUA

Escrito por Matheus Andrade, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 16:32:00 Editado em 09.02.2026, 16:39:08
A vice-primeira-ministra de Taiwan, Cheng Li-chiun, rejeitou os apelos dos Estados Unidos para a realocação da capacidade de produção de chips no país, afirmando que seria "impossível" transferir 40% a 50% da produção de semicondutores da ilha para o território norte-americano. Em entrevista à rede de TV taiwanesa CTS, a dirigente disse que Taipei informou a Washington que seu ecossistema de semicondutores, construído ao longo de décadas, não pode simplesmente ser transplantado para o exterior, apesar da pressão por uma grande mudança na produção.

Os comentários vieram antes de uma viagem vice-primeira-ministra aos Estados Unidos nesta semana, na qual é cogitada que um acordo comercial seja anunciado.

EUA Semicondutores Taiwan Transferência
