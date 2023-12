Tailândia abre mercado para produto usado em ração animal do Brasil, diz ministério

O Brasil poderá exportar para a Tailândia palatabilizantes, à base de hidrolisado de fígado de aves e suínos, para alimentação animal, informou o Ministério da Agricultura, em nota. Segundo a pasta, as negociações para a abertura do mercado com o aval do Certificado Sanitário Internacional do mercado levaram cerca de três meses.

continua após publicidade

Recentemente, a Tailândia autorizou a importação de farelo de milho brasileiro, resultante da produção de etanol de milho, o DDG.

Segundo dados do Ministério da Agricultura, no ano passado, o Brasil exportou US$ 3,14 bilhões em produtos agropecuários para a Tailândia, totalizando 5,58 milhões de toneladas, sendo o terceiro principal destino asiático das exportações agrícolas brasileiras.

continua após publicidade

Soja em grão e farelo de soja responderam por 96% dos embarques ao país.

Neste ano, o Brasil acumula 73 aberturas de mercado para produtos da agropecuária nacional.