SVB falhou em gerenciar risco de taxa de juros, diz dirigente do Fed

O vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr, afirmou que o Silicon Valley Bank (SVB) falhou em gerenciar o risco de taxas de juros, que considera uma atividade bancária básica. Ele foi questionado por uma parlamentar, durante depoimento no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, se o Fed vê regulação e supervisão como atividades separadas da política monetária.

"Decisões monetárias foram essenciais para atingir estabilidade de preços e emprego máximo, e temos que continuar perseguindo isso", defendeu o dirigente. "Gerenciamento de risco de taxa de juros é uma questão bancária central, não é um problema complicado. A gerência do banco falhou em fazê-lo", completou.

Para Barr, o sistema regulatório falhou ao ser perguntado sobre a responsabilidade pela supervisão do Silicon Valley Bank (SVB). "Toda vez que há uma quebra de banco como essa, a gerência do banco claramente falhou, supervisores falharam e nosso sistema regulatório falhou. Estamos analisando tudo isso", afirmou.

Fortalecer regras

O vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve disse que os padrões de liquidez e de capital para bancos maiores - "incluindo aqueles com US$ 100 bilhões ou mais" em ativos - estão sendo revistos após quebras de bancos nos Estados Unidos. "Precisamos de regras mais fortes de capital e liquidez para bancos grandes", defendeu, acrescentando que as normas não precisam ser iguais para todas as instituições e podem ser escalonadas em níveis.