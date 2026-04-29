Suzano: Lucro líquido é de R$ 4,312 bi no 1tri26, queda de 32% ante o 1tri25

A Suzano registrou lucro líquido de R$ 4,312 bilhões no primeiro trimestre de 2026, queda de 32% em relação ao primeiro trimestre de 2025. O Ebitda ajustado somou R$ 4,580 bilhões no período, recuo de 6% na comparação anual. A receita líquida foi de R$ 10,968 bilhões, 5% menor do que a de um ano antes.

A companhia afirmou que o mercado de celulose teve desempenho positivo no primeiro trimestre com sucessivos aumentos de preços, a partir de uma demanda mais aquecida de papel, apesar da sazonalidade e das incertezas geopolíticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A empresa pondera, porém, que o resultado do negócio de celulose na companhia, quando comparado ao quarto trimestre de 2025, foi impactado pelo menor volume vendido em função da sazonalidade e pela depreciação do dólar frente ao real. Quando comparado ao mesmo período de 2025, a Suzano apresentou crescimento no volume de vendas e aumento no preço da celulose, porém compensados pela forte apreciação cambial do real.

A alavancagem ficou em 3,2 vezes no trimestre, acima das 3,1 vezes observadas no primeiro trimestre de 2025.

A dívida líquida medida em dólares ficou em US$ 13 bilhões, uma elevação de 3% em relação ao trimestre imediatamente anterior, com leve aumento da alavancagem para 3,3 vezes, frente a 3,2 vezes no trimestre anterior e 3 vezes no período correspondente de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em reais, a alavancagem ficou em 3,2 vezes, frente a 3,1 vezes no primeiro trimestre de 2025 e estável na comparação trimestral.