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Suzano: Lucro líquido é de R$ 4,312 bi no 1tri26, queda de 32% ante o 1tri25

Escrito por Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 18:44:00 Editado em 29.04.2026, 18:54:58
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A Suzano registrou lucro líquido de R$ 4,312 bilhões no primeiro trimestre de 2026, queda de 32% em relação ao primeiro trimestre de 2025. O Ebitda ajustado somou R$ 4,580 bilhões no período, recuo de 6% na comparação anual. A receita líquida foi de R$ 10,968 bilhões, 5% menor do que a de um ano antes.

A companhia afirmou que o mercado de celulose teve desempenho positivo no primeiro trimestre com sucessivos aumentos de preços, a partir de uma demanda mais aquecida de papel, apesar da sazonalidade e das incertezas geopolíticas.

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A empresa pondera, porém, que o resultado do negócio de celulose na companhia, quando comparado ao quarto trimestre de 2025, foi impactado pelo menor volume vendido em função da sazonalidade e pela depreciação do dólar frente ao real. Quando comparado ao mesmo período de 2025, a Suzano apresentou crescimento no volume de vendas e aumento no preço da celulose, porém compensados pela forte apreciação cambial do real.

A alavancagem ficou em 3,2 vezes no trimestre, acima das 3,1 vezes observadas no primeiro trimestre de 2025.

A dívida líquida medida em dólares ficou em US$ 13 bilhões, uma elevação de 3% em relação ao trimestre imediatamente anterior, com leve aumento da alavancagem para 3,3 vezes, frente a 3,2 vezes no trimestre anterior e 3 vezes no período correspondente de 2025.

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Em reais, a alavancagem ficou em 3,2 vezes, frente a 3,1 vezes no primeiro trimestre de 2025 e estável na comparação trimestral.

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SUZANO/BALANÇO/1º TRIMESTRE
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