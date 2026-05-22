Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Suspensão da China de 3 frigoríficos do Brasil tem caráter temporário e preventivo, diz Abiec

Escrito por Isadora Duarte e Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 11:37:00 Editado em 22.05.2026, 11:47:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) disse, em nota, que a suspensão da China das importações de carne bovina e derivados de três frigoríficos brasileiros tem "caráter temporário e preventivo". "A Abiec acompanha, em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a suspensão temporária de três unidades frigoríficas brasileiras pelas autoridades sanitárias da China, em função da identificação de resíduos em desacordo com os requisitos sanitários chineses. A medida tem caráter temporário e preventivo, com o objetivo de permitir a rastreabilidade da matéria-prima e a adoção das providências técnicas necessárias pelas empresas envolvidas e pelas autoridades competentes", esclareceu a Abiec na nota enviada à reportagem. "O tema segue sendo tratado no âmbito técnico entre Brasil e China, com vistas à rápida normalização da situação", acrescentou a entidade.

Como mostrou na quinta-feira, 22, a reportagem do Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Administração Geral das Alfândegas da China (GACC) desabilitou as importações das unidades da JBS S/A, de Pontes e Lacerda (MT, SIF 51), PrimaFoods, de Araguari (MG, SIF 177) e Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S/A, nome fantasia Frialto, de Matupá (MT SIF 4490), alegando presença de resíduos de acetato de medroxiprogesterona nas cargas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A substância, utilizada como medicamento veterinário, é proibida na China.

A Abiec ressaltou que o Brasil tem um dos "sistemas de controle sanitário mais rigorosos e reconhecidos internacionalmente".

"Com monitoramento contínuo ao longo de toda a cadeia produtiva e atuação permanente do Serviço de Inspeção Federal (SIF). As cargas apontadas pelas autoridades chinesas já estão sendo tratadas conforme os protocolos sanitários estabelecidos entre os dois países", explicou a associação. "A Abiec reforça a confiança no sistema sanitário brasileiro e destaca que os demais estabelecimentos habilitados seguem operando normalmente, assegurando o fluxo das exportações de carne bovina brasileira ao mercado chinês", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, 63 frigoríficos brasileiros estão autorizados a exportar carne bovina para a China. O país asiático é o principal destino da proteína nacional, com embarques que somaram 1,7 milhão de toneladas, gerando US$ 8,8 bilhões no ano passado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Abiec BRASIL carnes China FRIGORÍFICOS suspensão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV