Suspendemos hoje qualquer novo projeto do Brasil Soberano 2, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta quinta-feira, 30, que todos os recursos do programa Brasil Soberano 2 - criado para proteger a indústria nacional contra a instabilidade internacional -, já foram aportados e, portanto, o banco não vai receber mais nenhum pedido para a segunda fase. Mas acenou com a abertura do Brasil Soberano 3.

"Em breve anunciaremos o Brasil Soberano 3, com R$ 5 bilhões do BNDES e R$ 13 bilhões do governo", disse o executivo.

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O programa tem por objetivo apoiar a indústria brasileira diante das taxações dos Estados Unidos e dos impactos da guerra no Oriente Médio.