Susep lança edital para selecionar 15 empresas para novo 'sandbox' regulatório

Da Redação

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou nesta segunda-feira, 26, o edital para a segunda edição do "sandbox" regulatório, que vai selecionar até 15 empresas. As inscrições ficarão abertas de 30 de agosto a 9 de setembro, com resultados divulgados até 24 de outubro. O "sandbox" tem um regime regulatório flexível, o que permite a inovação e experimentação de produtos e serviços.

A primeira edição do "sandbox" selecionou 11 projetos, dos quais quatro estão em operação. Entre os resultados percebidos está a oferta de novos produtos e coberturas, contratação e cancelamento simplificados, aplicação de inteligência artificial na regulação de sinistros e pagamento de indenização, além de jornadas totalmente digitais e contratos com linguagem fácil para o consumidor, informou a Susep.

As empresas selecionadas nesta segunda etapa poderão atuar por 36 meses com regras mais flexíveis para projetos inovadores e tecnológicos, focados na experiência do consumidor. A Susep ampliou nesta edição os produtos que podem ser testados, com destaque para seguros patrimoniais e a possibilidade de coberturas de responsabilidade civil objetiva, com foco em bens de mobilidade urbana - auto, bicicletas, patinetes e similares.