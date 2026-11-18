O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta quarta-feira, 18, que o suposto esquema de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro apontado em três operações recentes contra bets é um "modus operandi espalhado pelo setor de apostas no Brasil".

A Esportes da Sorte foi alvo da Operação Cash Out nesta quarta-feira, 18. Em agosto, as operações Jogo de Sombra e Arena miraram, respectivamente, a Betnacional e a Pixbet. As três são algumas das maiores casas de apostas do País e tinham autorização do governo federal para funcionar, até a Medida Provisória que proibiu as bets.

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"A operação é decorrente do trabalho de inteligência feito em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e desvenda um modus operandi que agora fica bastante claro que é estendido, infelizmente, a uma boa parte do setor de jogos e apostas no Brasil", afirmou o chefe da Receita.

Barreirinhas, porém, disse não poder afirmar se todas usam do mesmo expediente.

A Cash Out conseguiu bloquear mais de R$ 2,3 bilhões em ativos financeiros da Esportes da Sorte. O montante é superior ao valor bloqueado nas duas primeiras operações, respectivamente R$ 191 milhões e R$ 1 bilhão.

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A defesa da casa de apostas foi procurada, mas ainda não se manifestou.

As ilegalidades apontadas em relação às três empresas são semelhantes e estariam concentradas no período entre 2018 e 2024, antes do início do funcionamento autorizado pelo governo federal.

Segundo as investigações, as empresas simulavam o funcionamento no exterior, mas tinham toda a operação no Brasil. O esquema remetia recursos para o exterior e usava subterfúgios para trazê-los de volta sem pagar impostos, como por meio de contratação de prestadores de serviço ligados ao grupo e uso de laranjas para suposto pagamento de prêmios.

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No caso da Esportes da Sorte, segundo o procurador do MPF Fábio George Nóbrega, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, as irregularidades se mantiveram mesmo depois do início do funcionamento do mercado regulado, em 2025.

"As ilegalidades não existem apenas no período que não tinha outorga. Mesmo a partir de 2025, há evidências que se montou estrutura de lavagem de dinheiro e evasão de divisas significativa. Dados indicam que movimentação real seria de R$ 11 bilhões, quando valores efetivamente declarados foram de R$ 2 bilhões", afirmou.

Como mostrou o Estadão, a Esportes da Sorte é suspeita de ser ligada ao jogo do bicho de Pernambuco, onde já foi investigada pela polícia estadual na Operação Integration, que acabou esvaziada. A empresa nega a relação.