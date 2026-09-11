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Superintendência do Cade aprova venda de serviços telefônicos da Oi à Método

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda da operação de serviços telefônicos da Oi para a companhia Método Telecomunicações.

A decisão de aprovação da superintendência se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos contados a partir de sua publicação no Diário Oficial da União.

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A informação foi confirmada pela Oi, em comunicado ao mercado nesta sexta-feira, 11. O comunicado foi assinado pelos representantes da massa falida da empresa.

"A companhia prosseguirá com as providências necessárias para o cumprimento das demais condições precedentes usuais para operações dessa natureza previstas no contrato de compra e venda de ações e outras avenças para a implementação da operação", informou os representantes da massa falida da Oi, no documento.

Em julho, antes da falência ser decretada, a Oi fechou um contrato com a Método para venda da unidade de serviços telefônicos por R$ 60,1 milhões. A unidade carrega as atividades remanescentes da antiga concessão de telefonia fixa, como as linhas de chamadas de voz, as ligações tridígito (190, 192, 193, entre outros), orelhões, torres e outros ativos.

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No começo do mês, o conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou a transferência do controle dos serviços telefônicos da Oi para a Método. No entanto, impôs condições para a conclusão do negócio, como apresentação de garantias financeiras e o compromisso de manter os serviços essenciais da operação de telefonia.

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OI/TELEFONIA FIXA/VENDA/CADE/APROVAÇÃO
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