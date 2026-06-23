Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Superintendência do Cade aprova sem restrições fusão entre Subsea7 e Saipem

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 21:44:00 Editado em 23.06.2026, 21:53:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a fusão entre a Subsea7 e a Saipem, duas das principais fornecedoras globais de serviços de engenharia e instalação offshore para a indústria de óleo, gás e energia. A operação prevê a incorporação da Subsea7 pela Saipem e foi analisada sob a ótica dos impactos concorrenciais nos mercados de instalação de sistemas submarinos e serviços de manutenção.

Segundo o parecer, a área técnica concentrou sua análise no segmento de instalação de sistemas SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines), que envolve a instalação de umbilicais, risers e dutos submarinos utilizados em projetos offshore. Embora a participação combinada das empresas ultrapasse parâmetros normalmente associados a posições dominantes, a superintendência concluiu que não há evidências suficientes para indicar risco de exercício unilateral de poder de mercado após a operação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A decisão foi fundamentada, entre outros fatores, na existência de concorrentes aptos a disputar contratos no Brasil e na possibilidade de entrada de novos competidores por meio da realocação de operações já existentes em outros mercados. O órgão também registrou que o acordo não prevê cláusulas de não concorrência.

Caso não haja questionamento de terceiros nos próximos 15 dias, será considerado que a operação tem aprovação definitiva. A Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás (Abep), a Petrobras, a Exxon e a Technip Brasil foram aceitas interessadas no processo e podem apresentar recurso.

Outro ponto considerado foi a dinâmica concorrencial baseada em licitações promovidas por grandes empresas de petróleo e gás. Segundo o órgão, outros fornecedores internacionais participam regularmente desses certames, o que contribui para manter pressão competitiva sobre os preços e condições ofertadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A disponibilidade de embarcações especializadas para lançamento de dutos submarinos também teve peso relevante na análise. O Cade apontou que a frota global desses ativos apresenta nível significativo de ociosidade e capacidade suficiente para atender à demanda prevista para os próximos anos, inclusive nos projetos do pré-sal.

A superintendência também observou que eventuais desativações ou mudanças em contratos de afretamento tenderiam a redistribuir os ativos entre operadores concorrentes, sem redução da capacidade total do mercado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aprovação CADE fusão Saipem Subsea7
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV