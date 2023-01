Superintendência do Cade aprova joint venture entre Embraer NL e CAE UK

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a constituição de joint venture entre a Embraer Netherlands B.V (Embraer NL) e a CAE Aviation Training & Services UK Ltd. (CAE UK). O despacho está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 20.

Segundo o parecer do Cade, a operação consiste na formação de joint venture entre a Embraer NL e a CAE UK, denominada Embraer CAE Training Services (UK) Limited. O objetivo será o fornecimento de serviços de treinamento para jatos executivos Phenom-100 e 300.

"Consoante os termos do Acordo de Acionistas ('SHA UK' ou 'Acordo de Acionistas UK') a ser celebrado entre as Partes, a Embraer NL terá uma participação de 51% do capital social da ECTS UK e os 49% restantes serão detidos pela CAE UK. Após a operação, a ECTS UK será co-controlada por Embraer NL e CAE UK", diz o parecer do Cade.

O valor da operação não foi divulgado por ter acesso restrito.

Na justificativa para a operação, as empresas explicam que será uma oportunidade de expandir para a Europa a parceria já existente entre a CAE e a Embraer e de apoiar o crescimento de suas plataformas de aviação executiva. "A operação proposta permitirá a instalação de novos simuladores de treinamento para jatos Phenom na Europa, fornecendo uma solução mais conveniente e menos custosa para os donos ou operadores de jatos Phenom, em particular àqueles localizados na Europa, Oriente Médio, Ásia-Pacífico e África", diz o parecer do Cade.

A operação também está sujeita à aprovação das autoridades antitruste da Alemanha e Polônia.