A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, o ato de concentração envolvendo o Itaú Unibanco S.A., Bougainville Reflorestadora S.A. e a Klabin S.A. O despacho pela aprovação da operação está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 27.

Segundo parecer sobre a transação, disponibilizado pelo Cade, a operação consiste em investimento, pelo Itaú Unibanco ou outra entidade integrante de seu conglomerado, na Bougainville Reflorestadora, sociedade detida e controlada em última instância pela Klabin S.A. Com a operação, o Itaú Unibanco passará a deter participação minoritária e sem controle na Bougainville Reflorestadora.

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"Para o investidor, a operação representa uma boa oportunidade de negócio, realizada no âmbito de sua atividade ordinária de banco de investimento. Para a Klabin, a operação tem como objetivo a monetização dos seus ativos, reforçando seu compromisso com a disciplina na alocação de capital e otimização do retorno sobre o capital investido, com criação de valor sustentável para todos os seus stakeholders", diz o parecer.

Na avaliação da Superintendência do Cade, a operação não resulta em sobreposições horizontais, pois "as únicas atividades florestais exercidas pelo conglomerado Itaú Unibanco no Estado do Paraná referem-se a sociedades controladas pela própria Klabin".