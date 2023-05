Superintendência do Cade aprova aquisição pela Argenta de capital social da IPS

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação entre a Argenta e a Indústria Petroquímica do Sul (IPS). O despacho pela aprovação do negócio está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 11.

Trata-se da aquisição, pela Argenta, da totalidade do capital social da IPS.

Segundo o parecer do Cade, a Argenta é uma holding não operacional pertencente ao Grupo Sim, que, com a operação, poderá atuar no mercado de óleos básicos com foco na fabricação e comercialização de lubrificantes e graxas.