Superintendência do Cade aprova aquisição de ações do Assaí por investidores do grupo Muffato

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) decidiu nesta quarta-feira, 30, pela aprovação sem restrições da aquisição de ações do Grupo Assaí pelos fundos Snapper Rocks e WHG Apache, da família Muffato.

Notificada ao órgão antitruste em maio deste ano, a operação consiste na aquisição, via bolsa de valores, pelo Grupo Muffato, das ações ordinárias representativas de cerca de 12,0134% do capital social do Grupo Sendas, que atua no segmento de atacado de autosserviço (ou cash and carry) por meio da bandeira Assaí. Os investidores são veículos de investimentos detidos por Ederson e Everton Muffato, que, juntamente com Rosa Reni Muffato, são acionistas do Grupo Muffato.

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O Grupo Sendas apresentou no Brasil, no ano de 2025, faturamento bruto de R$ 84,7 milhões, superior ao patamar de R$ 75 milhões utilizado como critério para a notificação da operação. Já o faturamento nacional do Grupo Muffato no ano passado não foi informado, mas foi superior ao patamar de R$ 750 milhões utilizado como critério para a notificação ao Cade.

Os investidores destacaram que não têm intenção de alterar a composição do controle ou a administração da empresa-alvo, que continuará atuando de forma independente do Grupo Muffato.

No que se refere à governança, o Muffato informou que não vai exercer controle sobre o grupo Sendas, possuindo poderes políticos limitados, preservando a independência entre os investidores e a empresa-alvo. Tampouco haverá eleição para o Conselho de Administração até 2027 e não é esperada qualquer alteração na governança da empresa-alvo no cenário pós-operação até, pelo menos, 2027.

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A SG afastou maiores preocupações tendo em vista alguns fatores, como a existência de rivais importantes no âmbito nacional (Grupo Carrefour) e regional competindo com as requerentes em todos os mercados relevantes analisados - varejo de autosserviço oferecido por hipermercados, atacarejos e clubes de compra, além de supermercados de porte similar para todas as lojas envolvidas na operação.

"Cabe destacar que, conforme informado pelo Muffato, a operação constitui um investimento financeiro realizado pelos investidores na empresa-alvo (Grupo Sendas), de forma que o Grupo Muffato e o Grupo Sendas continuarão a operar de forma totalmente independente, sem troca de informações sensíveis, com poderes políticos limitados e sem qualquer impacto concorrencial", escreveu o superintendente-geral interino, Felipe Roquete.

Ele ponderou que, apesar de a operação ter sido analisada como uma fusão, caso sejam verificados possíveis danos ao ambiente concorrencial, a ação será passível de investigação a posteriori pelo Cade.

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Em tese, a decisão da SG ainda não é definitiva e pode "subir" ao tribunal administrativo do Cade para análise e eventual alteração. Isso poderá ocorrer mediante avocação de um conselheiro ou pela apresentação de recursos por terceiros.

Descrição da operação

Conforme Comunicado ao Mercado divulgado pela Sendas em 26 de novembro de 2025, Snapper Rocks FIA concluiu a aquisição de ações representativas de 4,703% do capital social da empresa-alvo e o Apache FIA adquiriu ações representativas de outros 0,207%, totalizando 4,91% do capital social.

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Além disso, os investidores possuem derivativos de total return swap (TRS) com o Banco BTG Pactual e com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. De acordo com o Comunicado ao Mercado divulgado pela Sendas em 24 de fevereiro de 2026, os derivativos do Snapper Rocks FIA equivalentes a 4,940% do capital social da empresa-alvo foram liquidados; e os derivativos do Apache FIA equivalentes a 0,408% do capital social da empresa-alvo foram parcialmente liquidados.

O Apache FIA também detém derivativos equivalentes a 0,676% do capital social da empresa-alvo e o Exitus FIA detém derivativos equivalentes a 0,059% do capital social da empresa-alvo. Já Everton Muffato adquiriu ações representativas de 0,005% do capital social da empresa-alvo e possui derivativos equivalentes a 0,010% da empresa-alvo.

Atualmente, a posição do Snapper Rocks FIA é de 10,656160% de ações representativas da empresa-alvo e do Apache FIA de 0,549961%, totalizando 11,206121% do capital social da empresa-alvo. Considerando os derivativos ainda pendentes de liquidação e as ações detidas por Everton Muffato, estima-se que a participação total a ser detida pelos investidores, por Everton Muffato ou por demais fundos ligados aos investidores, na empresa-alvo, é representativa de 12,0134% de seu capital social.