Superintendência do Cade aprova aquisição de 70% da Estrela pela CSN

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de 70% da Estrela pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

continua após publicidade

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a negociação foi fechada por R$ 742,5 milhões.

A Estrela é a holding do grupo Tora Transportes, um dos maiores operadores logísticos do País que há mais de 50 anos acumula expertise na área de integração rodoferroviária e operação de terminais, voltada à movimentação de grandes tonelagens. Além disso, tem relação comercial com a CSN há 35 anos.

continua após publicidade

"Para a CSN, a operação representa a oportunidade de atuação como operador logístico por meio de parceria estratégica, agregando valor ao portfólio da CSN e fortalecendo o segmento de Logística do Grupo CSN. Para a Tora, a operação permitirá ganho de escala e participação no Grupo da CSN, que detém ativos de logística, possibilitando ampliar sinergias e a oferta de serviços aos clientes da Tora", afirmaram as empresas no processo.