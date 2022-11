Superávit primário soma R$ 157,896 bilhões no ano até outubro, mostra BC

Thaís Barcellos e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

As contas do setor público acumularam um superávit primário de R$ 157,896 bilhões no ano até outubro, o equivalente a 1,98% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central. Somente no décimo mês, houve superávit primário de R$ 27,095 bilhões.

O dado positivo no ano até outubro ocorreu na esteira do superávit de R$ 65,313 bilhões do Governo Central (0,82% do PIB).

Os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um superávit de R$ 87,243 bilhões (1,09% do PIB) no período.

Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 53,014 bilhões, os municípios tiveram um saldo positivo de R$ 34,229 bilhões. As empresas estatais registraram superávit de R$ 5,341 bilhões no acumulado de 2022 até outubro.

Doze meses

As contas do setor público registraram superávit primário de R$ 173,054 bilhões em 12 meses até outubro, informou o Banco Central. O resultado é equivalente a 1,82% do PIB. As contas consolidadas estão no azul em 12 meses desde novembro de 2021. Até outubro, o resultado primário consolidado era superavitário em R$ 181,358 bilhões.

O resultado fiscal positivo nos 12 meses encerrados em outubro é composto por um superávit de R$ 82,779 bilhões do Governo Central (0,87% do PIB).

Já os governos regionais apresentaram um saldo positivo de R$ 86,188 bilhões (0,91% do PIB) no período.

Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 50,473 bilhões, os municípios apresentaram saldo positivo de R$ 35,715 bilhões. As empresas estatais registraram superávit de R$ 4,087 bilhões em 12 meses até outubro.