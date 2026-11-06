Superávit comercial da balança acumulado em 2026, até outubro, é de US$ 71,04 bilhões

A balança comercial brasileira acumulou superávit comercial de US$ 71,04 bilhões no ano até outubro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 321,88 bilhões e importações de US$ 250,84 bilhões e é 34,1% maior do que no mesmo período de 2025.

No acumulado de 2026, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações registraram alta de 11,2%, com crescimento de 9,2% em Agropecuária, que somou US$ 72,38 bilhões; alta de 24,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 82,36 bilhões; e, por fim, crescimento de 6,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 165,10 bilhões.

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As importações subiram 6,1% de janeiro a outubro de 2026 ante o mesmo período de 2025, com queda de 8,2% em Agropecuária, que somou US$ 4,71 bilhões; alta de 1,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 11,08 bilhões; e, por fim, crescimento de 6,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 233,41 bilhões.