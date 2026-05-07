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ECONOMIA

Superávit comercial da balança acumulado em 2026 até abril é de US$ 24,782 bilhões

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 15:34:00 Editado em 07.05.2026, 15:41:48
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A balança comercial brasileira acumulou superávit comercial de US$ 24,782 bilhões no ano até abril, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 7, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 116,552 bilhões e importações de US$ 91,770 bilhões e é 43,5% maior do que no mesmo período de 2025.

No acumulado de 2026, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações registraram alta de 9,2%, com crescimento de 6,6% em Agropecuária, que somou US$ 26,39 bilhões; alta de 22,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 29,33 bilhões; e, por fim, crescimento de 4,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 60,18 bilhões.

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As importações subiram 2,5% de janeiro a abril de 2026 ante o mesmo período de 2025, com queda de 21,4% em Agropecuária, que somou US$ 1,80 bilhão; queda de 5,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 3,86 bilhões; e, por fim, crescimento de 3,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 85,49 bilhões.

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BALANÇA COMERCIAL/ABRIL/ACUMULADO
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