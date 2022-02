Superávit comercial da Alemanha somou 6,8 bilhões de euros em dezembro

Da Redação

As exportações da Alemanha subiram em dezembro de 2021, mas em ritmo significativamente menor do que as importações. Dados publicados nesta quarta-feira pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas alemã, mostram que as exportações tiveram alta mensal de 0,9% em dezembro, ao passo que as importações saltaram 4,7% no mesmo período.

continua após publicidade .

O superávit comercial da Alemanha, por sua vez, somou 6,8 bilhões de euros em dezembro, considerando-se tanto ajustes sazonais quanto de calendário. O número ficou bem abaixo do saldo positivo de 12,8 bilhões de euros esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Em todo o ano de 2021, a Alemanha acumulou superávit na balança comercial de 173,3 bilhões de euros, informou a Destatis.