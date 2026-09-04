Superávit comercial acumulado em 2026, até agosto, foi de US$ 55,318 bilhões

A balança comercial brasileira acumulou superávit comercial de US$ 55,318 bilhões no ano até agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 4, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 250,855 bilhões e importações de US$ 195,538 bilhões e é 28,2% maior do que no mesmo período de 2025.

No acumulado de 2026, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações registraram alta de 10,3%, com crescimento de 9,5% em Agropecuária, que somou US$ 57,855 bilhões; alta de 19,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 62,137 bilhões; e, por fim, crescimento de 6,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 129,410 bilhões.

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As importações subiram 6,1% de janeiro a agosto de 2026 ante o mesmo período de 2025, com queda de 12,3% em Agropecuária, que somou US$ 3,658 bilhões; queda de 5,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 8,249 bilhões; e, por fim, crescimento de 7,1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 182,349 bilhões.