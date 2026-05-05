TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Super Micro tem lucro líquido de US$ 483,4 milhões no 3º trimestre fiscal de 2026

Escrito por Letícia Araújo*, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 17:58:00 Editado em 05.05.2026, 18:07:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Super Micro Computer registrou lucro líquido de US$ 483,4 milhões no terceiro trimestre fiscal de 2026, mais que o triplo do registrado no mesmo período em 2025. Ajustado por ação, o lucro para foi de US$ 0,84, superando os US$ 0,62 esperados por analistas do FactSet.

Contudo, a empresa de infraestrutura para data centers não atingiu as expectativas de receita. Nos três meses encerrados em 31 de março deste ano, a Super Micro registrou vendas de US$ 10,2 bilhões, abaixo do esperado pela FactSet, de US$ 12,4 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A receita também representa uma queda em relação ao registrado no segundo trimestre fiscal de 2026, de US$ 12,7 bilhões, mas um avanço em comparação com o observado no mesmo período no ano passado, de US$ 4,6 bilhões.

Para o ano fiscal completo, a empresa prevê receita na faixa entre US$ 38,9 bilhões a US$ 40,4 bilhões.

Ainda assim, por volta das 17h45 (de Brasília), as ações da Super Micro saltaram 18,5%, no after hours.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
3º trimestre fiscal balanço Super Micro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV