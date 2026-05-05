Super Micro tem lucro líquido de US$ 483,4 milhões no 3º trimestre fiscal de 2026

A Super Micro Computer registrou lucro líquido de US$ 483,4 milhões no terceiro trimestre fiscal de 2026, mais que o triplo do registrado no mesmo período em 2025. Ajustado por ação, o lucro para foi de US$ 0,84, superando os US$ 0,62 esperados por analistas do FactSet.

Contudo, a empresa de infraestrutura para data centers não atingiu as expectativas de receita. Nos três meses encerrados em 31 de março deste ano, a Super Micro registrou vendas de US$ 10,2 bilhões, abaixo do esperado pela FactSet, de US$ 12,4 bilhões.

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A receita também representa uma queda em relação ao registrado no segundo trimestre fiscal de 2026, de US$ 12,7 bilhões, mas um avanço em comparação com o observado no mesmo período no ano passado, de US$ 4,6 bilhões.

Para o ano fiscal completo, a empresa prevê receita na faixa entre US$ 38,9 bilhões a US$ 40,4 bilhões.

Ainda assim, por volta das 17h45 (de Brasília), as ações da Super Micro saltaram 18,5%, no after hours.