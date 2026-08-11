Super Micro supera expectativa com lucro líquido de US$ 1,8 bi no 4º trimestre fiscal

A Super Micro informou que obteve lucro líquido de US$ 1,8 bilhão no quarto trimestre fiscal, o que representou uma alta ante o US$ 195 milhões reportado no mesmo período de 2025. O resultado por ação ajustada ficou em US$ 1,70 ante o US$ 0,41 registrado no mesmo período de 2025 e acima US$ 0,92 projetado por analistas segundo a FactSet.

A Super Micro obteve receita de US$ 11,1 bilhões, um aumento em relação aos 5,8 bilhões mesmo período do ano do ano anterior. A companhia projeta vendas de US$ 65 bilhões a US$ 72 bilhões para o ano fiscal de 2027.

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"Conquistamos centenas de clientes corporativos e de outros segmentos no último ano, geramos mais de US$ 60 bilhões em novos pedidos e registramos um volume recorde de pedidos em carteira ao iniciarmos o ano fiscal de 2027", afirmou Charles Liang, fundador, presidente e CEO da Supermicro. À medida que a demanda se acelera, estamos aumentando a lucratividade por meio de um mix mais qualificado de clientes corporativos e de uma adoção mais ampla de nossa arquitetura otimizada Data Center Building Block Solutions. Aliado ao investimento contínuo em liderança tecnológica, escala de fabricação e conformidade global, isso nos permite capacitar os clientes a implementar infraestruturas de IA de forma mais rápida e eficiente", completou.

As ações da empresa subiam 8,32% no after hours da Bolsa de Nova York perto das 17h32 (de Brasília).